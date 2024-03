La Federación Dominicana de Fútbol ((Fedofútbol) anunció el nombramiento de un nuevo director técnico para la selección sub-23 que representará al país en los Juegos Olímpicos de Paris el próximo verano.



Se trata del español Ibai Gómez, de 34 años, quien fue futbolista activo hasta el año pasado y nunca ha dirigido una selección nacional.



Hace unos días lo entrevistamos para el programa Revista Deportiva de CDN Deportes, puede verlo en YouTube, donde señaló estar muy ilusionado con el reto. Nos habló de su experiencia por más de 10 años como dirigente en las categorías inferiores, incluso de manera paralela a su carrera como jugador profesional.



Nos informó que hace meses le contactaron desde la federación, pero que como se acercan las elecciones de la misma, su contrato no va más allá del compromiso olímpico, aunque también aspira a trabajar con la absoluta.



Ante nuestra inquietud de cómo se hará la convocatoria, Ibai dijo que para el momento de la entrevista ya conoce unos 95 jugadores que ha visto en partidos de diferentes categorías, además de investigaciones propias, y que ya tiene una preselección de 30 futbolistas. Pero que para las fechas oficiales de marzo y junio, tendrá 22 preseleccionados, con la intención de organizar prácticas y juegos amistosos.



Gómez no podrá venir al país hasta mayo cuando termina su compromiso actual con el Santutxu FC, por lo que se deduce que para las fechas oficiales de este mes, la actividad que se haga con los escogidos será en Europa.



Este confesó que quedó marcado con unas palabras que le dijo el legendario profesor Marcelo Bielsa, para quien jugó… “tú serás mejor entrenador que futbolista”.



Hasta aquí todo luce muy bien, teóricamente bonito, pero la realidad es que no deja de ser una incertidumbre la manera en que se enfrenta este compromiso olímpico, que será el más importante en la historia del fútbol dominicano.



Para el entrenador esto es una bendición, aunque no logre medalla. Pondrá en su historial que dirigió una selección olímpica, pero para el país es mucho más que eso. Recordemos una vez más la frase que repetimos siempre y lo explica todo… “el fanático no razona, solo cree en resultados”.