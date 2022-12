El exlanzador de grandes ligas Miguel Batista siempre ha llamado la atención por su comportamiento poco común en los de su clase, incluso después de que se retiró de ser pelotero profesional activo.



Lo conocí en mi rol de periodista deportivo en el año 2001 cuando lanzó la obra de poemas “Sentimientos en blanco y negro”. Para mí fue muy extraño conocer que un beisbolista estuviese interesado en obras literarias, mucho más impactante que produjera un libro, y mayor la sorpresa de que fuera de poesía.



Para ese momento jugaba con el equipo de Arizona, club con el que se convertiría en campeón vistiendo su sexta franela, de las once que usó en una extensa carrera de 18 temporadas. Pero eso no se quedó ahí. El pitcher ha seguido haciendo sus mejores lanzamientos con otras publicaciones y producciones televisivas.



Actualmente tiene en CDN Deportes el programa llamado “Fanático Deportivo Profesional”, primer y único espacio de trivias deportivas en la televisión dominicana, cuya producción depende de un software con las preguntas y respuestas. La sorpresa no fue la inquietud de tener un programa como este, fue conocer que tenía años trabajando en el diseño y que hoy es quien lo alimenta con las estadísticas que allí se ponen en juego.



Ahora está anunciando por la misma estación televisiva para el día de Navidad, un especial de la carrera que Juan Francisco ha desarrollado en la pelota dominicana y que ha bautizado “Por un lugar en la historia”.



No dudo de que será una gran producción. Me basta con ver en los avances que ha tocado muchas puertas de figuras vinculadas a nuestro béisbol, compañeros y adversarios de Francisco, y que nadie se ha negado a participar aportando ángulos positivos del jonronero.



Cuando me comentó por primera vez el tema, le sugerí que le llamara “El Rey del Jonrón” por la cantidad récord que tiene. Su respuesta fue muy contundente al decirme que sus 84 cuadrangulares no son el único motivo de inspiración, sino que tiene otras cifras de impacto que pasan por debajo del radar entre los expertos y fanáticos de nuestra pelota.



Estoy convencido de que, en su calidad de productor, Miguel Batista alcanzará el objetivo de colocar a Juan Francisco en su justa dimensión de nuestra historia.