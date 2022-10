La meta de cualquier equipo profesional en cualquier deporte es ser el mejor. Mientras más coronas y más campeonatos sume a su historia, más exitoso es. Por eso hoy debemos reconocer a Cibao FC como el mejor en la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), al convertirse en único con coronas en temporadas consecutivas, además de agregar la tercera en solo ocho campañas.



¿Pero cuál es la diferencia que tiene este equipo en relación con los demás? ¿A qué responde su éxito? La respuesta es simple… ¡Trabajo sin descanso!



Antes de explicarlo, quiero felicitar a todos los clubes que participaron en este 2022, aquellos que aunque no ganaron mostraron un esfuerzo serio con intenciones reales de alcanzar el trofeo y lucieron muy bien hasta el final. El mejor ejemplo es el Club Atlético Pantoja que vino de menos a más, nunca se rindió, terminó como subcampeón en la liga, además de clasificarse para los campeonatos internacionales del año próximo.



Dicho esto, hablemos un poco sobre la filosofía de trabajo que nosotros vemos en el club santiaguero, hoy la principal referencia del fútbol dominicano en el mundo.



El ingeniero Manuel Estrella, en su calidad de presidente en la franquicia, al terminar el juego que los coronó como campeones y aún en el terreno, dijo a los medios de comunicación que desde ya empezaban los trabajos para la próxima temporada. No bien se está celebrando cuando ya se piensa en lo que sigue. Eso es filosofía de trabajo el año completo.



Pero, además las finanzas las manejan como empresa organizada, buscan firmas que patrocinen, toman en cuenta cada centavo invertido, contratan el personal de oficinas y terreno por todo el año calendario.



Un viejo refrán dice que la mejor publicidad para un equipo son sus victorias, y es cierto, pero aquí también existe un departamento de mercadeo que trabaja los doce meses. Cada día la marca está más fuerte en el país, como fuera de nuestras fronteras y no es casualidad.



Aquí están todos los departamentos cubiertos. Gerencia, relaciones públicas, prensa, personal que trabaja en el estadio, todos en armonía desde el año 2015 cuando nació, hasta el día de hoy.



Si bien es cierto que Cibao FC no es el club perfecto de la LDF, bien podemos decir que es un buen ejemplo a seguir. ¡Felicidades!