La Liga Dominicana de Fútbol (LDF) está cerrando en grande su segunda etapa con tres equipos que aseguraron sus boletos para las semifinales, no así las posiciones, y un cuarto que está por definirse.



Estamos viviendo el mejor ejemplo que explica por qué en el fútbol las victorias son importantes y los empates son válidos. En la tabla de posiciones cada triunfo suma tres puntos, y cada partido que termina con el mismo marcador te agrega solo uno.



Aunque les resta un juego en esta fase, al día de hoy los clubes Moca FC y Atlético Pantoja están clasificados con 16 puntos, pero técnicamente el primer lugar le corresponde a los de la capital por tener mejor diferencial de goles. Ellos han anotado 6 más que los recibidos, mientras que los de la provincia Espaillat tienen un +5.



Mañana, Cibao FC y O&M FC jugarán un partido perteneciente a la jornada 5, que en su momento no se pudo desarrollar porque los universitarios estaban cumpliendo compromisos internacionales.



Estos son los únicos clubes que tienen dos juegos pendientes y, cosas del fútbol, ambos partidos serán entre sí.



Cibao FC, que tiene 13 puntos, también está clasificado para la próxima fase, pero no puede tomar a la ligera este juego si aspira al primer lugar de la tabla. Una victoria los empataría en esa posición cimera con la jornada 10 pendientes.



Para O&M FC, que tiene 7 puntos, este es un juego de importancia capital si quiere llegar a la jornada de cierre la semana próxima, sin depender de resultados ajenos. Esto porque tanto Atlético Vega Real, como Atlántico FC tienen 9 puntos y podrían ser superados si los omeyanos suman un triunfo.



Recordemos que en las semifinales se jugarán dos series con partidos ida y vuelta cada una. Se enfrentarán los equipos que queden en primer y cuarto lugares, cerrando en la casa del mejor récord y lo propio entre los que queden en segundo y tercer lugares.



Por eso la última jornada será el sábado 23 de este mes, con los tres juegos a las 6:00 pm.