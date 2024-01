Se defienden muchas cosas que hasta se sale a la calle en protestas y huelgas. No obstante, hay eventos de importancia vital que por años han estado en nuestra sociedad, sin embargo, no solo han sido silenciados, sino hasta negados. No me cansaré de dar relevancia a todo aquello que incida dentro de nuestras familias.



El mundo presenta graves problemas, con una población frágil, indefensa, la cual cualquier cosa es capaz de creer, en cualquier persona es capaz de confiar, los niños. En la Biblia se relata cómo el mismo Jesús dijo que hay que ser como niños para entrar al Reino de los Cielos. ¿Te has preguntado alguna vez qué es ser un niño? ¿Qué piensa, sueña, anhela, le lastima, entre otras cosas? Los bebés, con su llanto desde que nacen, nos manifiestan con ese único y sencillo lenguaje, que mueve a la madre a darle respuesta, lo primero hambre, lo alimentas y sigue llorando, gases, al eliminarlos se calma, y si no; sueño, pero tienen, al empezar su vida extrauterina, el llorar. Más adelante cuando ya hablan, caminan y manifiestan sentimientos y emociones, también a su manera, vamos aprendiendo a atenderles y educarles, paso a paso, con diferentes etapas, hasta los seis años es el período más importante para el desarrollo de su personalidad y, por ende, claro, su vida futura.



Los últimos días hemos estado viendo eventos aberrantes e increíbles, que parecieren ficción, que dañan y destruyen a estos inocentes, que a la vez dependen de sus padres o tutores de forma completa. A ti, que tienes esa responsabilidad en tus manos, ¿Estás seguro(a), mamá, papá, que cuidas proteges y educas este ser especial que tienes absolutamente bajo tu responsabilidad, ya que hasta la misma ley lo establece hasta los 18 años?



Se ha vuelto cotidiano y hasta normal la exhibición en redes, sin importar edad de niños, niñas y adolescentes, en todos sus eventos, cumpleaños, bautismos, en la playa, todo lo que debe ser completamente privado y guardado dentro de su familia. Tener de perfil, como si fuera un trofeo, eventos completamente tuyos, y hacer videos con ellos y reenviarlos, subirlo para que todos los vean, sin pensar a manos de quién llegan estas imágenes.



Por Tu Familia mantendrá la batalla en todo lo que sirva para blindar, resguardar y proteger los hogares dominicanos, y aun con mayor ahínco a sus más pequeños.



Como siempre, compromiso de todos.