“Ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerras” (Mateo 24:6a RVC). “Entonces les dijo: ‘Se levantará nación contra nación y reino contra reino…’” (Lucas 21:10 NBLA). “ Y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará.” (Mateo 24:12 RVC). “Temblará la tierra vacilando como un borracho, y será removida como una choza…” (Isaías 24:20a RVA). “Él convierte en nada a los poderosos y a los gobernantes de la tierra…” (Isaías 40:23 RVC).



Cada vez más estoy convencida, cuando las personas se me acercan, de diferentes estratos sociales, tanto jóvenes adolescentes como personas adultas, en mi rol de psicóloga, con integrantes frente a la metamorfosis que vive nuestra sociedad y el mundo, de que solo a través de las Escrituras Bíblicas se puede hallar la verdadera respuesta. En reunión con una amiga, a la cual considero no solo una gran intelectual, sino una mujer coherente y poseedora de mucha sabiduría, meritoria y reconocida profesional del área de economía y mercadeo, incluso con su especialidad realizada en la Universidad de Harvard y, lo más importante de todo, con una congruencia en su vida personal, unánimemente llegamos a la conclusión de que solo entendiendo la fuente de donde sale con lo que iniciamos hoy, se pueden entender todas estas situaciones, ideologías y proyectos inverosímiles que nos han tocado vivir al día de hoy.



Nuestra meta cada semana, la cual considero como cuota para preservar nuestro país, nuestras familias, nuestra nación, pero, sobre todo, la salud mental de los individuos que la componen es acompañarles a seguir adelante, como hasta ahora, evitando salpicarnos de todo lo que quiera enviarnos por diferentes medios que atente contra los que nos identifica como dominicanos. Nunca me cansaré de repetir que todos y cada uno de nosotros tiene un compromiso y responsabilidad desde donde se encuentre de dar lo mejor de sí y que, por muchas fallas que veamos, y como bien dice dentro de las citas maldad aumentada, en quienes nos rodean, nos mantengamos fieles a nuestras convicciones.



No es sorpresa para nadie, si entiendes todos estos postulados, los cuales parecen escritos hoy de las cosas que habrían de venir. Te preguntarás: ¿Qué puedo hacer ante tanta violencia intrafamiliar, callejera? ¿Qué hacer con el irrespeto a nuestras leyes? ¿Qué puedo hacer ante los abusos que se dan en todos los ámbitos, cuando de repente te topas con un insulto o un maltrato de alguien que ni te conoce en cualquier lugar? Sí puedes hacer, marcando la diferencia y no apoyando lo malo, aun sea dentro de tus más cercanos.