El año que recién se inicia debe ser asumido como un ciclo de grandes retos para la autoridad que nos gobierna y destinar mayores esfuerzos a garantizar el valor de la propiedad para la familia dominicana con programas que faciliten el procedimiento para la titulación.



Para cualquier ciudadano del mundo, sobre todo para el dominicano, tener un techo seguro, alimentación y educación asequibles, así como vivir en paz y estabilidad ciudadana, son valores que conducen a la felicidad y a la paz social.



En República Dominicana aún no se han completado los detalles para alcanzar ese proceso y siguen las amenazas de los invasores de propiedades, incluidos politiqueros que toman terrenos para esos fines y como lucrativo negocio.



Son muchas las familias que lo han perdido todo por las acciones desaprensivas de invasores profesionales que no respetan ningún tipo de derecho, incluso, muchas personas que compraron pequeños solares al Consejo Estatal del Azúcar (CEA), están en el limbo porque la denominada Comisión de Titulación, que en principio alentó el problema, no ha podido resolverlo.



Personas que por años pagaron sin retrasos hasta agotar el valor de los solares, fueron dejadas a su suerte por el CEA y todavía no hay respuestas satisfactorias para los desesperados compradores, debido a que, al parecer los usurpadores son más poderosos que la autoridad en ese campo.



El presidente Luis Abinader ha dado muestras de que está interesado en la marcha estable del país y este es un tema que debe ser colocado en su agenda para resolverlo y, en conjunto con la Justicia, poner fin a los desmanes de los invasores y su lucrativo negocio.



Si queremos un país competitivo, el desarrollo sostenido del turismo y los demás renglones de la economía como garantía sine-qua-non, para la paz social , hay que buscar la forma de que cada ciudadano de este país, tenga garantizada la propiedad adquirida en forma correcta. ¡Es tiempo de actuar!