Cada año, a la salida del inverno, el país como otras naciones de la región comienzan a preocuparse y a tomar medidas para afrontar el periodo de estiaje y la temporada ciclónica.



En esta ocasión, para República Dominicana la situación pinta algo difícil, debido, sobre todo, a que no se han tomado las medidas preventivas con el rigor necesario contra los depredadores de bosques, el conuquismo, la producción de carbón de leña ni se ha forestado lo suficiente en las montañas donde nacen nuestros principales ríos para proteger esas fuentes pluviales.



Para muestra un botón: la cordillera Central, la principal de nuestra orografía, es la zona donde nacen los principales ríos de las nación como el Yaque del Norte y del Sur, el mágico Yuna, Yuboa y otros tantos que dan vida al sur y al norte del país, incluyendo las principales presas con que contamos, requiere de una vigilancia mayor contra los sangrientos enemigos humanos de la naturaleza.



La propio pasa con Siete Cabezas, Loma Novillero, Los Mogotes, el Pico Duarte y otras minas acuíferas que son nuestra fuente de vida, pero que ni altos funcionarios ni los llamados inspectores forestales piensan que pueda ser más interesante que sus beneficios pecuniarios.



Medio Ambiente está dirigido por un hombre cuya capacidad de trabajo conocemos, porque Ceara Hatton es un fino profesional y gerente, pero donde se impone el imperio del oportunismo, la lucha es siempre terrible y agotadora.



El mundo ha sido sacudido en las últimas décadas por fenómenos telúricos y atmosféricos, así como por pandemias e indecisiones lastimosas del hombre, pero ahora no debemos permitir que la naturaleza se enoje contra tanta maldad y cobre, por no enfrentar a tiempo a los destructores de lo más valioso que tenemos, nuestros bosques.



La Ley 64-00 contiene los llamados y contenidos legales necesarios para frenar el daño que causan nacionales y extranjeros ambiciosos y por maldad a la tierra que nos vió nacer, que es y será patria de las generaciones porvenir, si actuamos ahora con responsabilidad. La foresta necesita urgente la acción oficial. ¡No más!