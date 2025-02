Haciendo caso al “Vox Populi”, el presidente Luis Abinader produjo una serie de cambios en la Administración Pública con el propósito de complacer un poco a la gente que pedía remociones, pero, sobre todo, para llevar movimiento y cambiar la imagen en algunas de las instituciones que estaban en la “picota”.



El mandatario demuestra, una vez más, que presta atención a los gobernados y ojalá los cambios alcancen la estructuras que tienen que ver con Medio Ambiente, aunque sea a nivel regional, los controles migratorios y los organismos responsables de preservar la paz social, incluidos los de carácter coercitivo.



Los cambios siempre son importantes, no solo porque renuevan las políticas internas y dinamizan los procedimientos, sino porque ofrecen oportunidades a los trabajadores políticos que no las han tenido, como forma de mantener la dinámica partidaria.



Solo hay que esperar que en esta ocasión produzcan los efectos deseados y que tranquilicen un poco la ola de protestas que en ese sentido se ha registrado en gremios y grupos sociales que siempre están a la vanguardia en las quejas por lo que sea. El caso más delicado es el de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), en un sector tan delicado y con tantas falencias en el sistema de enseñanza.



Aunque se espera que se produzcan nuevos cambios en el tren gubernamental, las avispas han salido del panal y el presidente Abinader ha dejado entrever que está muy al pendiente y en la disposición de tomar las medidas que considere pertinentes, para garantizar una buena gestión y asegurar la transparencia en cada acción.



La gobernabilidad requiere del mayor esfuerzo de los ciudadanos para alcanzar resultados ciertos, sobre todo, que redunden en beneficio de la colectividad y que contribuyan a la paz social. Los dominicanos necesitamos vivir en armonía.



Los cambios deben seguir y los avances alcanzados en las últimas décadas no deben detenerse, sobre todo ahora que el mundo cambia a cada segundo y el país debe estar a tono con esas transformaciones. Caminemos a pasos firmes y ganemos con esos cambios.