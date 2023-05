Email it

En las últimas décadas los gobiernos que ha tenido el país han dedicado grandes esfuerzos y recursos para lograr el desarrollo de importantes zonas turísticas, como Puerto Plata y su entorno, en la región Norte, y los principales destinos del Este, pero como ahora se pone de manifiesto el interés en hacer lo mismo con el Sur, surgen las voces infernales que no lo resisten.



Reservas nacionales como Los Haitises, han sido depredadas y destruidas para el conuquismo y otras actividades destinadas a “dar vida” a muchos pobres y no surgen voces ecologistas ni ambientalistas que arriesguen el pellejo para impedirlo.



Ahora sí, como se trata del Sur agreste, resurgen esas voces que se oponen al desarrollo turístico de Pedernales y con ello a la generación de miles de empleos que pudieran disminuir la prolongada miseria a que ha sido sometida y relegada esta sacrificada región.



La mayor carga fronteriza y los desmanes de los depredadores la llevan los pueblos del Sur largo y el Sur profundo, con tres de los corredores migratorios más corrompidos y abandonados.



Los hospitales y los espacios sociales como las guarderías infantiles, clínicas y hospitales son privativos para los criollos de la región y ahora también se oponen al desarrollo de un gigante proyecto turístico que pudiera ser muy beneficioso para todo el país.



Los pedernalenses quieren el desarrollo turístico de la provincia, la justa y equilibrada explotación con esos fines de Bahía de las Águilas, Cabo Rojo, Bucanyé y playa Pedernales, para que los hombres y mujeres de la zona tenga derecho a un empleo digno y a una vida mejor.



Tanto el gobierno de Luis Abinader Corona como los inversionistas y desarrolladores del proyecto Pedernales deben taparse los oídos para no escuchar los necios, hacer las indagatorias de rigor pero, bajo ninguna circunstancia, permitir que de nuevo se entierre la esperanza de un pueblo tan sacrificado y trabajador como lo es este. Pedernales es una realidad que ningún necio ni foráneo debe impedir.