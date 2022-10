Email it

El Sur ha hecho grandes aportes comenzando con la batalla de Azua y la entrega de hombres de coraje a la lucha libertaria, pero esto no ha sido suficiente para que los gobiernos, de 1844 a la fecha, se interesen en su desarrollo ni en la explotación justa de sus grandes riquezas.



Ahora se presenta una de las mayores oportunidades para que Pedernales, Barahona y otras provincias sureñas tengan un despertar con proyectos turísticos que alcancen este propósito, como ha ocurrido con el Este y el Norte, donde se hace gala de las bonanzas y los aportes de ese renglón de la economía.



La mirada está puesta ahora en esta provincia y ya los enemigos de su crecimiento están sacando las garras para impedir que el Gobierno propicie la explotación equilibrada de uno de los atractivos turísticos más hermosos del país. Con trajes de ecologistas y defensores del medio ambiente, las voces están sonando como nunca ocurrió con la explotación de la bauxita, la piedra caliza y otros minerales que sí afectan los recursos naturales.



El turismo no hace daño y Pedernales necesita que sus riquezas se pongan en el camino del desarrollo del Sur y si en esta ocasión la voluntad está manifiesta, la obra debe continuar y el turismo brillar para encender la luz del crecimiento y apagar las velas de la miseria que, hasta ahora, cubre a la mayoría de los residentes en estos pueblos.



En Cabo Rojo, Bahía de las Águilas, Bucanyé y Playa Pedernales hay gran potencial para el turismo de cruceros, el ecoturismo y otros recursos con que cuenta la zona, que es merecedora de un buen aeropuerto, estructuras hoteleras de calidad y un gran puerto que se abra a los ojos del mundo y su belleza sea contemplada de cerca.



No hacer caso a los enemigos del crecimiento, que se oponen a todo lo que beneficia al país, tiene que ser la actitud de los gobernantes, de los inversionistas y de todo buen dominicano que realmente ame a su nación. Pedernales tiene derecho a su desarrollo como el resto de la región sur.