2 de 3

El municipio Santo Domingo Oeste es uno de los más importantes de la provincia Santo Domingo, no solo por la cantidad de habitantes que registran sus barrios, sino por los aportes económicos al fisco que hacen las empresas del entorno.



La Zona industrial de Herrera es uno de los bastiones en la generación de empleos y en la producción de rubros que requiere el país, sobre todo en esta etapa de crecimiento económico acelerado que, ni siquiera en la pandemia del Covid-19, se detuvo.



Sin embargo, este pujante municipio no cuenta con estructuras oficiales propias como un palacio de Justicia, una sede municipal, un cuerpo de bomberos con los recursos necesarios, ni un local donde puedan centrar algunas actividades los gobernadores y otros detalles esenciales en una comunidad en desarrollo.



Los principales parques ahora son mercados, paradas de motoristas dominicanos y haitianos y las familias no tienen espacio para llevar sin peligro a sus hijos a recrearse y a disfrutar del ambiente sano que suele haber en estas áreas con el gran aporte de la naturaleza.



El descuido municipal es tan grande que las principales vías están ocupadas por talleres, vendedores ambulantes y fijos, lavaderos de vehículos que también desperdician sin conciencia el agua que debería llegar a los hogares que la pagan sin recibirla.



Las principales vías se mantienen congestionadas por esa causa, el peatón no encuentra espacio para desplazarse y las autoridades no prestan atención a ese detalle que puede, además de salvar vidas, contribuir a la higiene ambiental y a la calidad de vida que tanto se reclama.



Avenidas como la Duarte Vieja, Los Beisbolistas, Las Palmas, Isabel Aguiar, México y la propia 27 de Febrero (prolongación), que permiten el acceso a los residentes y visitantes, son verdaderos pandemónium, por la falta de regulación y de responsabilidad oficial de las autoridades locales, que tampoco se ocupan de las construcciones irregulares y el daño al Medio Ambiente. Hay que buscar una salida a este desastre.