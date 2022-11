Los intereses de políticos y empresarios norteamericanos que desean gran parte del territorio haitiano para explotar sus riquezas, han recurrido a todo para forzar una nueva ocupación del país por parte de los vecinos, incluso han puesto en marcha el poderoso motor de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).



Esta es una realidad a toda vista y, al parecer, muchos malos dominicanos no acaban de comprender que lo que se persigue es destruirnos junto a la riquezas y la muestra de gran capacidad de crecimiento dada al mundo.



La ONU, compuesta por alrededor de 194 países, tiene entre sus socios fundadores a República Dominicana y ahora no pueden volcarla en su contra por intereses espurios tomando como carnada a la Unicef, los llamados derechos humanos. Tampoco ha sido políticamente prudente que Estados Unidos deje que utilicen su embajada para servir a despropósitos.



Nuestro aliado de siempre y nuestra salvaguarda en el continente nos da la espalda ahora y, sin darse cuenta, les está abriendo paso a chinos y rusos, para que fortalezcan sus intereses en la región.



El presidente Luis Abinader lo ha hecho bien, jugándose el todo por el todo con el principal aliado, algunos líderes y políticos han respaldado su postura contra el establecimiento de campos de refugiados haitianos en el territorio. Ahora falta que quienes se consideren dominicanos midan el nivel de la amenaza y asuman el compromiso patriótico de preservar la nación.



Estamos hartos de chantajes y de tanto lacrimeo de los vecinos buscando respaldo para que los dejen disfrutar en este territorio de lo que no han sido capaces de construir y defender en el suyo.



La historia sepultará en el saco del olvido a quienes han querido entregar la nación a cambio de dádivas, de favores políticos, de centavos para permitir el trasiego y a cualquier autoridad que reniegue de su responsabilidad de defender la patria, legado de Duarte, Sánchez, Mella y Luperón. No permitamos que se cumpla la amenaza del día “D”.