Proverbios 21:30 dice: “No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová” y deberíamos no olvidarlo. Lo que significa que no pueden entretejerse pensamientos en tu contra ni conspiraciones sin que Dios las vea y tome acciones contundentes. Debes saber que quien conspire contra ti, sin Dios lo hará. No escapas de la abarcadora mirada del Dios que te protege y guía tus pasos. La incertidumbre no debe tener cabida en tu corazón porque Él cuida de ti con vehemencia. Dios oportunamente te mostrará la luz en el camino, continuamente estará dando fuerzas a tu corazón y puntualmente propiciará las cosas y acontecimientos para que nada te falta ahí donde estás. Recuerda que Su gran amor excede todo conocimiento y su plan contigo prevalece mientras la oposición desfallece.