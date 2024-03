Es común ver gente en conflicto ofender las más profundas capas del corazón de un supuesto ser amado. Esto acontece cuando “ya no le admiran”. Anestesiaron sus sentimientos o los motivos que impulsaron la relación, quedándose quizás para sostener otra cosa. Las almas grandes se conocen porque te buscan aunque no te necesiten, te aman aunque no lo merezcas, te valoran sin importar quien te ignore, te invitan aunque no sumes, te motivan aunque aparentes no necesitarlo. Nunca humillan, respetan las diferencias y toleran tus faltas. Esta gente no solo valora, valida al otro, porque saben que el amor no es un beneficio es el oficio de los fanáticos del buen vivir! Algunos les llaman “amigos” porque te quieren en su vidas únicamente por tu esencia, no por tus logros.