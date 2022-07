Amar no es simplemente querer bien o querer a mi modo. Tampoco es darte un lugar en mi mundo, es dejar que quien es el amor, nos enseñe a dar aun cuando duele, a perdonar aunque tema o no lo sienta, a poner cada cosa su lugar sin dar lugar a manipulación para sobrellevar las cosas. Amar es construir donde no gobiernan nuestros mundos sino donde ambos corazones comparten fortalezas, riquezas y bondades. El amor es el filtro que revela mi mejor versión mientras saca la mejor versión del otro; lo que conecta lo mejor de ti que nadie ve y muestra lo mejor de mí que no muestro a cualquiera. No se trata simplemente de lo que nos une, es lo que nos mantiene unidos aun cuando estamos rotos.