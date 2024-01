Dijo Martin Luther King: “Siempre es el momento apropiado para hacer lo correcto”. Y este tipo de pensamientos habita en esos corazones que invitan a vivir la benignidad como un estilo de vida. Cuando en Efesios 4:32 las escrituras mandan “sean benignos, los unos con los otros…”. habla de nobleza, bondad, misericordia, empatía, educación, amabilidad, honra. Y diremos, ¿qué pasa cuando alguien no merece lo mejor de mí y le doy su merecido, no es eso correcto? Te diré que un mundo mejor no se hace con méritos ajenos sino propios. No damos lo mejor de nosotros porque el mundo merece nuestra mejor versión, y nunca cambiaremos o mejoraremos nuestro mundo siendo una versión miserable de nuestro carácter. Cada cual da lo que tiene, pero es lo que elige.