Generalmente la gente no dice lo bien que hacemos algo, la métrica de la sinceridad como la del silencio de quienes miran de frente nuestro talento, se mide con el ángulo más fino del ojo. Sin embargo la distancia entre lo que llevas dentro y lo que son capaces de percibir en ti está fuera de toda proporción real. Quizás ni sabes lo que posees porque, errores, apreciaciones vanas o burlas crueles te desviaron años luz de la verdad y tu realidad no te alcanza para descubrirlo. El talento más poderoso puede estar escondido justamente en el punto ciego de tu visión. Dios no nos da todo lo que queremos pero como Padre sabio nos entregará lo que necesitamos, necesitas una dosis de seguridad en sus promesas y harás proezas!