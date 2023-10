Al comenzar relaciones nuestra alma inicia una fase similar a cuando adquirimos nuevo celular, queremos añadirle data y aplicaciones que usamos frecuentemente. Así también los transeúntes del destino, descargan de otras almas paliativas para su dolor y carencias. Pero sorpresa, encuentran múltiples áreas protegidas, murallas emocionales o fronteras espirituales, la baja señal de “confianza” les impide descargar los afectos. Quien ha sido defraudado, abusado y manipulado, bloquea el corazón con una imagen, una actitud, confinando su corazón a ser un doble, su alma un teatro, sus relaciones un guión y su identidad un personaje. Basta! descarguen fe, salgan del sepulcro, sáquense el vendaje de incredulidad, amor es lo que somos, no lo que sentimos, el amor no muere, mueren quienes no viven por amor.