No todos los que caminan entre la gente están vivos, ni todos los que ves hablando de salud están saludables, sabes bien que no todos los que dan consejos están perfectamente bien y seguro no ignoras las distancias entre ser y estar, estar y parecer estar, vivir o existir. Algunos vivos solo hablan muerte, y muchos aún después de muertos hablan vida, incluso hasta en su manera de morir y por milenios. Las células del cuerpo se regeneran cada siete años y el cambio es algo inminente. Si es así ¿por qué no pasar de muerte a vida? Lo que ves no gobierna sobre lo que puede ser, existen otras maneras de vivir. A veces Dios permite que la vida nos sujete los pies, para que descubramos nuestras alas y volemos.