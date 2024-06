A Dios no se le escapa nada, especialmente lo minúsculo, Dios apunta incluso a aquellas áreas de tu vida invisibles a tu entorno, esas a las que tal vez ni tú les das importancia; Sin embargo, Dios no es como nosotros, él es responsable de nuestro ser integral, ama nuestro todo sin dejar nada fuera. Quiero que sepas que no hay telarañas que se salven en los rincones de tu alma, ni polilla que resista la presencia de su esencia en tu interior. El Rey ha determinado algo sobre ti y no dará vuelta atrás, te ha pesado en balanza y te ha encontrado fiel, en su reino la fidelidad supera a la excelencia y la humildad al carisma, por lo que nadie te recuerda es justo lo que Dios no olvida.