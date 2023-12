La verdad nos hace libres y todo lo demás nos hace rehenes, primero nos secuestran los hábitos, luego las costumbres y finalmente la manera de pensar… Cuánta intimidación, cuánta! Subestiman para no dar créditos y no validar lo que es bueno. Ignoran para no mostrar lo que es obvio, maltratan para amedrentar a los valientes y poner de su lado a los cobardes. Insisten y persisten como si todo les perteneciera, raptores de valores, conquistadores de generaciones, roedores de esencias, simiente de maldad y copa de odio. Este tiempo es para valientes, de modo que cuando el camino arrecia y se pone duro, es que los duros se ponen en el camino… la verdad produce cambios y éstos siempre traen desafíos, los duros se sublevan, pero los maduros se elevan!