La condición del corazón determina la calidad de la visión y la claridad de las palabras… Hablas esperanza cuando has sanado y hablas perdón cuando has madurado… Entonces, dejemos de juzgar desde el dolor para comenzar a sanar desde el amor… Las personas heridas hieren, pero las perdonadas, perdonan; gente sana ama sin temor, se dan otra oportunidad porque para vivir solo hay una!



No le temas al amor, mejor discierne “quienes no saben amar”, identifica a gente mal amada y a quienes ni se aman ni se valoran. Sabes, el amor no daña a nadie, se dañan las personas que no aman, que ignoran el propósito de la vida y el valor de un corazón noble. Recuerda esto, es amando como traes vida a un corazón muerto de miedo.