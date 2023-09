Una analista del comportamiento humano dijo: “Cada uno trata a la gente tal como es interiormente”. Proyectan un modus operandi que transparenta lo que omiten, por ejemplo: Dicen para sí: “No te necesito para que no me molestes”, “no te busco para que no me busques”, “te doy lo que mereces, para que no me menosprecies”, pero eso no es más que la línea de pensamiento de un sistema egoísta y personalizado, de gente con vacíos, miedos, prejuicios, y dominadas por sus complejos. Necesitan escapar de eso urgentemente. La Biblia recomienda: “No hagas nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos…” porque quien usa a la gente no la valora, pero quien valora una vida, no la usa, la mejora!