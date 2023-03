Podrás redefinir metas, conceptos, pero nunca tu propósito, pues quien hizo el libro de tu vida lo asignó como una pieza clave de su “master plan”, y no porque encaje en los conceptos de alguien significa que perteneces allí, es Dios quien dispone de nosotros para ello en tiempo, espacio y profundidad. Todo tiene un por qué, un para qué y un para que no. Es hora de entender que no estás en el lugar que prefieres, sino donde eres necesario, por eso todo tiene su hora y no debes insistir en insertar actitudes, conceptos y personas donde no caben. El Apóstol Pablo dijo “¿quién entendió la mente del Señor… ¿Y quién lo instruirá? Cuidado con redefinir lo que Dios ha definido, revisa tu identidad y purifica tus sentidos.