Dejamos huellas donde quiera que vamos, nuestros rastros, aún los invisibles están presentes para bien o para mal, por tanto donde toques vidas, deja tu huella, pero huellas vivas, cargadas de amor, ternura, paz, verdad, seguridad… las huellas que dejas en muchos corazones puede que no se perciban exteriormente, pero quedan en la profundidad de cada gesto cargado de honesta entrega. Recuerda esto, lo que no das, te lo quitas, pero sabes, en un solo toque de cariño puedes dar el corazón, transmitiendo bellezas! Y aunque sabemos que algunos se mudan de corazón para no sentir el dolor propio, y en cada latido esquivan las huellas de quienes no enderezan el rumbo, tú has la diferencia, porque aunque hayan caminos que oculten tus huellas nunca podrán borrar tu propósito.