Que sería “como ladrón en la noche” es la advertencia sobre la segunda venida del Señor… Y si tú supieras que alguien viene a robarte… ¿te acostarías tranquilo sabiéndolo…? Lo esperarías bien despierto. ¿Por qué es que tantos andan anestesiados como la Bella Durmiente? ¿Esperamos que nos despierten con un beso? O ¿con un rezo? La apatía de muchos raya en la indiferencia más que en la ignorancia, pero este es el tiempo y los días se acaban… No querer creerlo no le resta impulso al reloj. O somos las vírgenes sensatas o las bellas durmientes. O esto es una profecía o es un cuento… O Cristo dijo la verdad o no hay infierno… ¿y si tiene razón, ya calculaste las pérdidas? Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo.