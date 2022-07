He oído de los que se van, pero dejan las puertas abiertas, de los que se quedan detrás de la puerta y de los que dejan la puerta entre abierta para regresar, ¡y claro! estamos hablando de “actitudes” pero cuando oyes que Jesús dijo: “yo soy la puerta”, y que los camellos caben más fácilmente por el ojo de una aguja que un rico logra entrar en el reino de los cielos; que el camino es angosto y estrecha es la puerta, además lees que “el esposo” cerró la puerta y dijo a las insensatas “no las conozco”, hummmm, piensas ¿cuál debe ser la actitud? Te diré, la confianza es la llave, no la pierdas, Jesús el camino, no te extravíes y el arrepentimiento es la actitud, no lo olvides.