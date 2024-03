Sepamos que la capacidad humana sin la guía de Dios es semejante a un adolescente que sabe conducir un auto deportivo pero desconoce que la velocidad con inexperiencia es más que imprudencia, es muerte. En cierta ocasión Moisés le dice a Dios, “si tu presencia no va conmigo mejor me quedo…”. Sin importar a dónde te lleve la vida o dónde el hombre crea que debes estar, o si aún no estás donde te lo mereces, la sabiduría bíblica dice que por Dios son ordenados los pasos del hombre y que es Él quien aprueba su camino. Por tanto entendamos que ir a donde Dios no nos llamó es una imprudencia, que Dios nos llame y quedarnos es una insensatez, pero ir sin Dios a cualquier lugar es una locura.