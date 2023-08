Email it

Personas con gran conocimiento espiritual, en determinado momento pueden flaquear y caer en un abismo sin retorno. Y he notado algo, que no siempre el conocimiento o las experiencias espirituales pueden ser transferibles o capitalizadas para renovar el alma. Son como aguas caudalosas que parecen inagotables, pero corren y se van. Necesitamos lluvia fresca y rocío mañanero para permanecer erguidos. Así como algunos dependen de sustancias para vivir otros para sobrevivir, todo hombre requiere una dosis diaria de fe como antídoto al desánimo, al engaño, apatía… Mientras en este mundo ambivalente encontramos que los desilusionados se drogan desesperadamente, los débiles evaden fácilmente, los sabios se nutren constantemente y los consagrados se limpian diariamente, oremos incesantemente para no caer irremediablemente.