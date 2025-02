La lucha diaria implica hacerlo todo sin contaminarnos. No me refiero a pecar únicamente, estoy hablando de renegar de nuestras metas, reducir nuestros sueños a la estrechez de los recursos posibles, abandonar tu entereza emocional por las presiones del entorno, rebajar tus valores a las escalas asumidas por la conveniencia de la mayoría, etc. Esa es una forma de desnaturalizarnos y echar a morir nuestro hombre interior. Tu verdadero ser, ese que no todos conocen y quienes le conocen no aceptan del todo. No te conformes ni te apegues a sus maneras, no te postres ante sus ofertas, ni te intimides frente a sus poderes. Sé tú mismo. Cree, aunque otros renieguen, persevera, aunque otros deserten, lucha aunque todos te dejen, y ama aunque nadie te entienda. l