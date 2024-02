Quien sabe lo que vale no pierde tiempo ni acepta rebaja, no le abre brecha al orgullo ni llora detrás de la puerta, sabe pasar raya, aprovechar los cambios y ver el rastro divino mojarse en el aliento de las palabras. Sabiduría no es conocer mucho, es saber dónde, cómo, cuándo y para qué… No se auto sabotea ni titubea, opera para provocar un bien mayor. ¿Sabes que sabes, o sabes que no sabes? Necesitas ambas respuestas … ¿Disciernes cuando quedarte o cuando salir? La sabiduría camina con la verdad, es oportuna, prudente, estratégica, diligente, intencional, precisa, auténtica, paciente y discreta. Conoce que una verdad dicha sincera, oportuna y respetuosamente bendice más que un silencio cobarde y mezquino. Cuando la sabiduría entra por la puerta, la verdad sale por la boca!