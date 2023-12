Conocemos que la Biblia es el único libro en el que el autor te acompaña mientras lees, y existen pasajes tan poderosos como interesantes donde estar bien despiertos es crucial. Es un libro tan extraordinario que “deja dicha” tanta sabiduría como información aún en lo no se dice; y es ahí cuando podemos escuchar claramente Su Voz… Así en esta vida, tu silencio puede estar siendo interpretado por los que te leen más allá de las palabras y tus actitudes más allá de los filtros y poses entrenadas. Hay un mensaje dentro del mensaje. Algunos saben que va a llover no por el estado del tiempo sino por el estado de sus cicatrices. Las palabras no son el lenguaje del silencio, los hechos lo son, por eso el verbo se hizo carne.