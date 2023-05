Email it

Nos llegan situaciones incómodas, cuyo objetivo no sólo es provocar una reacción, sino causar un efecto negativo que desenlace nuevos incidentes negativos, donde quede bien afirmado que estás fuera de control o eres la causa de otros males. Probablemente buscan justificar que en el pasado fuiste culpable de algo o responsable que cosas salieron mal. Oye, buscan “incriminarte” porque no han logrado detenerte, tampoco dañarte y desmoralizarte. Es evidente que avanzas aún más cuando el viento es contrario y brillas sin siquiera proponértelo. Sabes, y así seguirá la cosa, no podrán derribar a quien Dios levanta ni avergonzar a quien Dios bendice, mucho menos desplazar a quien Dios escoge, porque la mano que te sostiene es la misma que sujeta a quienes buscan empujarte, entonces continúa a paso de vencedores.