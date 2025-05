Dice la Biblia en 2 Reyes 2 que Eliseo recibió el manto de Elías y 50 profetas de Jericó que regresaban a cierta distancia le dijeron “estamos para servirle”, estamos dispuestos a buscar a tu Maestro, pero Eliseo dijo: “no envíen a nadie”… Tanto insistieron que Eliseo cedió: vayan pues! Durante 3 días buscaron sin éxito, cuando Eliseo los encontró nuevamente dijo: «les advertí que no fueran»…



Sabes, si no tomamos en cuenta una advertencia, el riesgo es llorar una consecuencia! Hay gente como esos 50, dispuestos a colaborar en todo pero no a obedecer en todo, hay quienes colaboran solo para demostrar lo que saben o pueden. Dios puede usar a cualquiera pero solo la gente procesada, probada y aprobada podrá representarle. Dios tiene a muchos pero con un obediente le basta.