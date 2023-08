Email it

Hoy es un día que puede ser como un mosaico en tu camino y debes transitarlo bien, para ello, la palabra de Dios te recuerda que lo único que necesitas es pasarlo con firmeza y dejarle a Dios lo demás, Él se encargará de ponerte en el lugar que ha decidido que estés, por lo demás, no hay nada mejor que alinearse con su voluntad; Habacuc dijo: “el Señor es mi fortaleza, me hará andar sobre mis alturas”.



Él conocía lo que Dios diseñó para su vida y cooperó sumiso con la disposición del Soberano. Por tanto la palabra para ti es: no desistas, quienes recorren la primera milla hacen lo que deben, quienes recorren la segunda, reconocen que pueden dar hasta más de una tercera.