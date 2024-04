La experiencia es una gran escuela, pero la matrícula es carísima, sin embargo, admite gratuitamente a todos, pero gradúa sólo a quienes pagan ¡Y a qué precio! En la facultad del dolor por ejemplo, aprendemos lecciones fuertes, que si reprobáramos nos costarían las relaciones más importantes o los mejores proyectos. En ella aprendí que nunca sabrás quienes estarán para siempre si no te visitaron en la frontera de un “hasta aquí”; también supe que, el rechazo no me define, ningún ser humano, ninguna condición, solo Dios tiene esa potestad! Y también aprendí que, hasta que el dolor se seguir siendo igual no supere al dolor de cambiar, nada pasará. Es el rudo maestro que nos entrena para entender que quien se domina ante el dolor, gobernará sobre todos sus deseos.