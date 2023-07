Email it

Así como no puedes ver una película 3D sin lentes anaglíficos… Tampoco podrás conocer a Dios sin estar creyendo. Las gafas polarizadas muestran en tres dimensiones ciertas imágenes que en pantalla son bidimensionales. Paralelamente fe te hace ver ángulos y dimensiones por separado, llevando al cerebro la información que de otra forma no se captaría… Las Escrituras son esa pantalla mostrando lo que hay para ti en su reino, las gafas son la fe revelando lo que no, lo que nunca y lo establecido. Sin fe vives una realidad caótica, limitada e insegura, con fe vives la verdad divina que atraviesa el corazón como bendición en tiempo real. El punto es, ¿a cuál reino pertenece lo que estás viendo? Cuidado, lo que transportas al corazón, porque como creíste será hecho.