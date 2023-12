El valor que le confieres a una persona está atado al significado que su vida tiene para ti, por eso la tratas como la tratas, con honra, respeto, admiración, y dulzura… Así pues, el significado que le das a alguien en tu vida no dependerá de la grandeza personal de ese alguien sino del tamaño de tu corazón. ¡Un corazón estrecho no tiene espacio para cosas tan grandes! Las personas que se quedan con nosotros son aquellas que independientemente de aprovechar nuestra esencia, descubrieron nuestro significado.

En su bondad Dios puso eternidad en el corazón humano, para que a pesar de conocer a muchos conéctenos con los indicados, de ahí que aunque el amor es ciego, la gente correcta al encontrarse, no requiere tiempo para conocerse, sino luz para reconocerse!