El resultado municipal en Santiago es un mensaje amargo para Abel, la gente no aprobó su gestión y no quiso apoyar a su candidato. Al ser Abel el candidato presidencial del PLD se espera un derrotero para mayo. Lo que tendrá que ser evaluado por las cúpulas del PLD y FP. Danilo retuvo más votos que Leonel en las municipales y ahora querrá retener su cuota en el Congreso y necesita un candidato presidencial potable. Leonel está entrampado en su realidad, se ha evidenciado que no tiene dos millones en su padrón y por el resultado no querrá apoyar a Abel. ¿Qué van a hacer? Tendrá que hacer el pacto del ahogado ante la realidad: es el tiempo de Luis.