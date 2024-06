Con Trump se está viviendo un escenario inédito en EE.UU. El próximo 11 de julio se conocerá la sentencia en su contra, pero 4 días antes será la convención del partido republicano en la cual deberá aceptar ser el candidato. A partir de entonces tendrá varios obstáculos, lo primero son las encuestas que dicen que muchos seguidores que votarán por Trump cuando les preguntan si le votarán si es condenado dicen que no. Segundo, hay estados que no permiten que un condenado sea candidato presidencial. Y tercero es que si sale electo algunos juristas creen que no podrá asumir el cargo porque al presidente de la Suprema Corte de Justicia le será difícil juramentar a un criminal.