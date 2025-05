Rusia conmemora 80 años del Día de la Victoria soviética sobre la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. En momentos, en que no se logra el acuerdo para finalizar la guerra en Ucrania, básicamente porque Putin considera a Ucrania parte de Rusia. En la celebración vemos que Putin mantiene la estrategia de hacer ver su poderío militar, tecnológico y político con la llegada de líderes mundiales de China, Brasil, Cuba y Venezuela. No hay dudas de que estamos viendo una nueva división del poder mundial entre China, Rusia y EE.UU. con pugnas y competencias entre sí, que pueden desestabilizar a los gobiernos no alineados, mientras China y EE.UU. logren un acuerdo comercial.