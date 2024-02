La realidad es que aun las cabezas del PLD y FP son enemigas y esas cicatrices aún no han sanado, porque hay acciones en política que no se perdonan. A pesar del esfuerzo de alianza para retener poder, aun las bases recuerdan las villanías a las que ambos se sometieron, por eso, no se ha realizado un acto público en el que se les pueda ver juntos. Si bien la victoria de Leonel en el 2020 fue contribuir con la derrota del PLD, ahora el objetivo de Leonel es terminar de succionar al PLD. Danilo es hábil y lo ve por eso su objetivo es doble: Lograr buena representación congresual como protección y retener un buen porcentaje del partido contra Leonel.