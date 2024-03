Margarita Cedeño es una dominicana excepcional. Primera dama, vicepresidenta. Se divorció, se quedó en el PLD, no es candidata a nada. No enfrenta a su exesposo ni a su hijo Omar. Creemos que ha asumido posiciones correctas en lo político, en lo electoral y en lo familiar. Tras la renuncia de Leonel al PLD, no hubo ninguna incógnita con ella, supo asumir su papel y le dio prioridad a su función de vicepresidenta de la República y encargada del Gabinete Social. Dejó de lado a la mujer esposa y puso de primero la institucionalidad del país. Ya la sociedad estaba conmocionada con la crisis del PLD y había que detener que ese problema salpicara la vida institucional del país.