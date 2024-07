Las elecciones legislativas han despertado un movimiento a favor de proteger la identidad y la cultura. El bloque político que apoya a Le Pen ha crecido por decir que Francia ya no tiene los medios económicos para responder a las necesidades de los migrantes. Propone cortar las políticas que atraen la migración como educación gratuita, alojamiento social y cobertura de salud. En vez de recibir barcos de migrantes interceptarlos, darles asistencia humanitaria y devolverlos a su país. Estas propuestas han sido calificadas de racistas y xenófobas, pero para ellos no se puede hacer generosidad con el dinero público y no aceptan que haya que obligar a los franceses a que acojan personas que son una carga.