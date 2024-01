Hablo con muchas personas que están convencidas de que nada le gana a Luis. Las escucho, pero pienso que, nada le gana a Luis excepto la unidad del PLD. Si Danilo y Leonel se unen para dar un golpe de efecto en la campaña electoral lo pueden hacer unificando al PLD y a la FP de verdad. Sería una señal muy poderosa para las bases que aún tienen resquemores y rencillas por la forma en la que abandonó el PLD Leonel Fernández. Los números que se manejan de las encuestas no son positivos para nadie. Luis está arriba pero no crece, Leonel crece, pero no le dan los números. Un acuerdo con la candidatura de Abel le quita la presidencia al PRM. ¿O es que no quieren ganar?