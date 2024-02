Se ha otorgado más tiempo para depositar las solicitudes de las alianzas, fusiones y coaliciones, en la JCE para participar en los comicios presidenciales y congresuales del próximo 19 de mayo. Aun así, el PLD y FP no podrán unirse. Si lo hacen perderán como quiera porque no habrá segunda vuelta. En esta nueva contienda se buscarán 264 cargos, un presidente, un vicepresidente, 32 senadores, 178 diputados, 5 diputados nacionales por acumulación de votos, 7 diputados del exterior y 20 al Parlacen con 20 suplentes. El PLD y FP deben concentrarse en subsanar las inconformidades de sus dirigentes, escucharlos y ver que se hace. El objetivo de la oposición es conquistar a los que no fueron a votar para retener puestos en el Congreso.