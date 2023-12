La distancias no impiden la unión de los dominicanos durante las fiestas decembrinas y de Año Nuevo

Cada año cientos de dominicanos viajan al interior del país con el propósito de compartir con sus familiares las fiestas de Navidad y Año Nuevo y este no fue la excepción, porque las paradas de autobuses con dirección al Sur, Este y Norte se encontraban llenas.



Cientos de familias se desplazan durante esa época del año a las diferentes provincias del país, algunas de ellas realizan recorridos tan largos que van de Norte a Sur, tal es el caso de la pareja Jiménez Montero.

Escarlet Montero y Kennedy Jiménez son los padres de Tomas, Noemí y Josué, tres niños menores de 10 años, que cada año emprenden la travesía de trasladarse desde Cienfuegos en Santiago hasta El Cercado en la provincia San Juan, sólo por el anhelo de compartir con sus familiares.



Esta pareja junto a sus tres hijos cada año recorre 155 km de Santiago a Santo Domingo, donde hacen parada solo para tomar otro autobús y transitar 237.4 km más hasta su destino final en el municipio de El Cercado.



El señor Kennedy, trabajador en una fábrica de yogurt y queso y su esposa Escarlet es ama de casa, ellos cada año toman la decisión de atravesar 392.4 KM, e invierten un tiempo de más 10 horas de viaje por el deseo de compartir con sus seres queridos.



Esta época que para muchos es sagrada por la intrínseca relación que tiene para el cristianismo con el compartir con familiares y amigos, es uno de los principales motivos que mueven a miles de personas a aprovechar las vacaciones que generan las festividades.

Rutas de guagua



Entre guagüeros, cobradores, oficiales del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), vendedores y miles de pasajeros transcurre el 22 de diciembre en las múltiples paradas que componen la avenida Duarte y sus alrededores.



Tras un recorrido por las principales rutas de autobús que se dirigen a casi todas las provincias y municipios del país se pudo constatar cómo la afluencia de personas en las múltiples paradas iba aumentando con el pasar de las horas.



Tal es el caso del Transporte Pedernales en la calle La Filantrópica, en Villa Consuelo del Distrito Nacional, donde los autobuses salen llenos de personas con sus equipajes, que van cargados de emociones por el reencuentro con sus seres queridos, afirmó Luis Alberto Pelaes, conductor.



El chofer Pelaes dijo que esta parada que está compuesta por 18 guaguas con capacidad para 25 pasajeros, da su último viaje a las tres de la tarde, debido a la larga distancia de seis horas que dura el viaje.



Al lado de esta parada se encontraba Carla junto a sus dos hijos, esperando con ilusión el autobús que iba rumbo a Ocoa, para así, después de dos años, abrazar a sus padres.



Otra terminal de autobuses que alberga durante esta época del año corazones llenos de ilusiones es el transporte Maimón Cotuí, que se dirige a la provincia Monseñor Nouel.



Allí con una laptop abrazada y su equipaje a sus pies esperaba Shilyn Moquete, quien por más de ocho meses no se había reencontrado con su esposo.



Esta joven que de su piel emanaba el deseo y la felicidad por el reencuentro con su amado, no escatimó las horas de viaje con tal de pasar las fiestas con su pareja.



Los barrios de las Villas Francisca, Consuelo, y Juana, albergan la mayor cantidad de paradas de autobuses del país debido al histórico dinamismo económico que albergan estas zonas urbanas.



Costo del pasaje



Además del factor distancia que los dominicanos enfrentan para reunirse también están los precios de los pasajes, que según videos subidos a redes sociales los pasajeros se quejan por el aumento.



Ante la circulación de estos videos el presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte (CNTT), Juan Marte, descartó un aumento en el precio del pasaje en las diferentes rutas de la región del Cibao.



Otras quejas que se han dejado sentir son las de los choferes del transporte para Elías Piña, que aseguraron que el cierre que se originó en la Frontera afectó mucho la economía de los dominicanos y haitianos que viven en esa provincia.



“El cierre de la frontera ha explotado a todo el mundo, imagínate tú, todos los que venían aquí y compraban y se iban para el mercado a vender y por la situación que ocurrió muchos ya no lo hacen”, aseguró Cristian Fortuna, chofer de la ruta.



De igual manera el conductor sureño afirmó que dos meses antes de la Navidad los pequeños comerciantes venían de allá a comprar para acá a comparar mercancía y otras cosas y tras el cierre fronterizo la gente ya no lo hacen. “El año pasado a esta hora no había guaguas, hoy solo han salido tres”, concluyó.



Millones de dominicanos se desplazan cada época

Se recuerda que durante el asueto de Navidad y Año Nuevo del 2022 se movilizaron más 6.5 millones de personas, según el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).



Debido a este gran éxodo el COE cada año realiza el operativo “Conciencia por la Vida, Navidad y Año Nuevo, durante las fiestas del 2023-2024, este programa contará con la participación de 46,000 personas.

La primera fase finaliza el lunes 25 de diciembre a las 6:00 de la tarde, y la segunda comenzará el 30 de diciembre hasta el 01 de enero del 2024.