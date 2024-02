El candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, advirtió al Gobierno del PRM que no importa que utilicen recursos del Estado ni utilicen drones para hacer propaganda, ya que serán derrotados en las elecciones municipales y presidenciales de este año.



Martínez habló en la marcha-caravana que realizó en el municipio Los Alcarrizos, en compañía del candidato a alcalde, Yaco Alberti.



“No importa que el PRM use funditas, recursos del Estado, bonos y drones; como quiera van pa’ fuera”, proclamó Abel Martínez.



Destacó que este 18 de febrero los ciudadanos de Los Alcarrizos deben tomar una decisión, ya que esta ciudad se encuentra en total abandono y caos.



“Esta ciudad está sucia y arrabalizada, Los Alcarrizos necesita a un gerente como Yaco Alberti que pueda rescatar y pueda poner en orden a este importante municipio de la República Dominicana”, expuso.

Acompañaron a Abel y a Yaco Alberti la candidata a senadora por la provincia Santo Domingo, Cristina Lizardo; los candidatos a diputados, Claudia Rita Abreu, Chariné Ovalle, Yuri Enrique Rodríguez y Chanel Rosa Chupany.



También el vicepresidente del PLD, Juan Ariel Jiménez; Andrés Navarro, coordinador general de Campaña, y Johnny Pujols, coordinador de Gabinete.



De igual modo, el miembro del Comité Político, Robert de la Cruz, Edwin Espinal, coordinador del Sector Externo. Asimismo, Ramón Rivas, miembro del Comité Central y el dirigente reformista Manuel Alsina de Castro.



Mas temprano, Martínez realizó una marcha-caravana en la circunscripción número 3 del Distrito Nacional donde manifestó que “nunca en la historia de las elecciones en nuestro país, se había visto una campaña tan despiadada usando los recursos públicos para favorecer candidaturas del partido en el Gobierno”.



Abel Martínez adelantó que no obstante al abuso patrocinado por el Gobierno, la oposición política y en especial el Partido de la Liberación Dominicana se han preparado para derrotar al PRM y a un gobierno indolente.



“En el Partido de la Liberación Dominicana estamos decididos y firmes de que junto al pueblo ganaremos las elecciones para bien de cada municipalidad en cada rincón del pais”, dijo Abel Martinez.



Denuncia



La pasada semana el Bloque de Diputados del Partido de la Liberación Dominicana apoderó a la Procuraduría Especializada Contra Delitos Electorales de una lista de varias instituciones gubernamentales que han creado, extendido y aumentado programas de asistencia social y realizan inauguraciones en medio de la campaña electoral.



El PLD, mediante su representación ante la Junta Central Electoral (JCE), ha depositado denuncias en ese sentido, alegando que están sustentadas con imágenes y elementos probatorios del uso de los recursos del Estado a favor de candidatos del PRM con vista a los comicios municipales del 18 de febrero.



Ante esa denuncia y las también realizadas por la Alianza Rescate RD, la JCE informó que iniciaría una investigación para determinar la veracidad de las denuncias y tomar acciones.



Martínez estará mañana en Barahona

Abel Martínez, estará mañana recorriendo varios municipios de la provincia Barahona, en apoyo a los candidatos a cargos municipales.



Martínez, encabezará encuentros en Vicente Noble, Cabral, Villa Central y Barahona. En el caso de esta ciudad estará visitando al candidato a alcalde Carlos Garcia, en su residencia de la Rafael Michel #8, a partir de las 10 de la mañana.



Durante las visitas a los lugares señalados estarán presentes los candidatos a alcaldes, directores de distritos municipales, regidores y vocales.