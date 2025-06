Santo Domingo,- El expresidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario Márquez, acusó al presidente Luis Abinader de violar las leyes electoral y de partido político cuando promueve que el Partido Revolucionario Moderno establezca un protocolo para regular el proselitismo que realizan funcionarios de su gobierno que aspiran a la candidatura presidencial en el 2028.

Rosario Márquez recordó que el mandatario, a diez días de haber pasado la elección presidencial, señaló y estableció que hay candidatos a la presidencia en ese partido, e incluso reunió a un grupo de ellos, y de esa manera abrió la campaña interna en el PRM.

Agregó que quien ha abierto a destiempo la campaña electoral en la organización oficialista es el presidente Abinader, y por consiguiente violenta las leyes de régimen electoral y de partido político.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA, que se difunde cada domingo por Telesistema Canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos, Rosario, quien es miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, sostiene que la propuesta de un protocolo que no está permitido, porque se está fuera del plazo de la campaña interna de los partidos, es otra transgresión a las citadas normas.

Enfatizó que los plazos que establecen dichas leyes no están abiertos para establecer protocolos para campaña interna, porque se supone que eso debería ser en el 2027.

“La propia declaración del presidente de la república constituye una violación a las leyes electoral y de partido político, no se trata de crear un protocolo, es que el presidente está actuando al margen de la ley, porque no habían pasado diez días de la elección presidencial cuando él señaló y estableció que había precandidato presidencial en el PRM, e incluso reunió a un grupo de ellos, y de esa manera abrió la campaña interna en ese partido; quien ha abierto a destiempo la campaña electoral es el presidente de la República”, insistió.

Acusó a los funcionarios aspirantes a la candidatura presidencial de haber heredado el comportamiento que exhibía su antiguo partido, el PRD, “que cuando estaba en el poder no establecía frontera, ya que creen que el partido es el país, y en consecuencia, las normas no son igualitarias para todo el mundo, sino que el pueblo dominicano, los demás ciudadanos y partidos políticos deben ajustarse a su visión e intereses de la vida pública”.

Indicó que todos los recorridos que están realizando los precandidatos del PRM que dirigen ministerios e instituciones descentralizadas, principalmente los fines de semana, son financiados con los fondos públicos.

En tal sentido, criticó “que mientras el Tribunal Superior Electoral tiene a la oposición amarrada, que ni siquiera se puede reunir, al partido de gobierno le permite que actúe por sus anchas”.

El doctor Roberto Rosario no le augura ningún éxito al diálogo que impulsa el presidente Luis Abinader, en el cual participan los exmandatarios Hipólito Mejía, Danilo Medina y Leonel Fernández, donde se discute la crisis haitiana y su repercusión en la República Dominicana.

Rosario Márquez, quien es miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, reconoció que no estuvo de acuerdo con que el presidente y líder de la organización a la que pertenece participara en dichas plásticas.

“El presidente logró reunirse con 29 partidos políticos para discutir el tema migratorio y por más que se diga, ese problema no se ha resuelto. Era difícil para Leonel Fernández no ir; yo creo que lo colocaron en una situación que le era difícil decir que no, pero de ahí no creo que vaya a surgir nada que tienda a resolver ese problema, porque al final lo que hay es una presión para lograr que República Dominicana resuelva, es decir, que le ponga un parche al problema migratorio, que volvamos a aprobar otra ley de regularización”, aseguró.